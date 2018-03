Anzeige

Filderstadt (pol)Auf etwa 8.000 Euro wird der Schaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Osterwiesenstraße im Ortsteil Bonlanden entstanden ist. Ein 51-Jähriger wollte laut Polizei gegen 22.15 Uhr mit seinem Peugeot über einen abgesenkten Bordstein von einer Anliegerstraße in die Osterwiesenstraße einfahren. Dabei übersah er einen auf der Osterwiesenstraße fahrenden Citroen. Dessen 25-jähriger Fahrer hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Peugeot war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.