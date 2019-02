Anzeige

Denkendorf (pol) Nachdem er zunächst einem Familienangehörigen ein Mountainbike entwendet hat, ist ein 34 jähriger Mann mit diesem am Freitag gegen 19.30 Uhr zur Löcherhaldenturnhalle gefahren. Dort entkleidete er sich vor der Halle vollständig und wollte dann in die Halle hineingehen, wo zu diesem Zeitpunkt ein Radtraining stattfand. Er konnte jedoch von einem Vereinsmitglied hiervon abgehalten und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass der Mann möglicherweise krankheitsbedingt so handelte, weshalb er einer Fachklinik überstellt wurde.