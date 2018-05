Anzeige

Esslingen (pol) Gegen 17.50 Uhr wurde die Polizei von Bewohnern der Unterkunft alarmiert, da der stark alkoholisierte 30-Jährige in der Flüchtlingsunterkunft randalierte und im Bad eine Glasscheibe einschlug. Nachdem der Mann vor Ort nicht beruhigt werden konnte, musste er auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden. Er verbrachte die Nacht in der Zelle

des Polizeireviers Esslingen.