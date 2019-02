Anzeige

Esslingen (pol) Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag die Musikschule in der Straße Blarerplatz heimgesucht. Der Einbrecher verschaffte sich zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, sechs Uhr, über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und machte sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei wurde vom Täter auch vergeblich versucht, zwei Innentüren aufzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand flüchtete der Unbekannte ohne Beute, allerdings richtete er einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro an. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt.