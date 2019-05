Plochingen (pol) Zu einer brennenden Mülltonne sind Feuerwehr, Polizei und vorsorglich auch der Rettungsdienst in der Nacht zum Freitag, kurz vor 23.30 Uhr, in die Eisenbahnstraße ausgerückt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Tonne schon in Flammen, wie die Polizei berichtet. Sie wurde von der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

An der Hauswand, an der die Mülltonne abgestellt war, entstand ein geringfügiger Schaden in noch unbekannter Höhe. Menschen kamen nicht zu Schaden. Es besteht der Verdacht, dass die Mülltonne vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.