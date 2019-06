Filderstadt (pol) Am Freitagnachmittag sind zwei Fahrradfahrer in der Karlstraße in Filderstadt-Bernhausen miteinander kollidiert. Laut Polizeimeldung war ein 23-jähriger mit seinem Moutainbike auf dem Radweg von Sielmingen in Richtung Busbahnhof unterwegs. Gleichzeitig bog ein 32-jähriger Moutainbikefahrer aus der Filderbahnstraße nach links in die Karlstraße ein und missachtete dabei offenbar das Rechtsfahrgebot, sodass es zur Kollision der beiden Fahrradfahrer kam.

Durch den Aufprall wurden die beiden Männer trotz ihrer Helme so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von etwa 150 Euro.