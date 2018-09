Anzeige

Stuttgart (pol) Ein 40 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers ist am Freitag in der Seidenstraße gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Am Motorroller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der 40-Jährige fuhr gegen 23.55 Uhr mit seinem Motorroller Marke Kymco in der Seidenstraße Richtung Berliner Platz und überholte einen vor ihm fahrenden Pkw. Hierbei geriet er mit dem links von ihm verlaufenden Gleisdamm der Stadtbahn in Kontakt und stürzte. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Pkw, den der Rollerfahrer überholte, soll es sich um einen schwarzen Jaguar gehandelt haben, dessen Fahrer nach dem Unfall kurz anhielt, dann aber weiterfuhr. Der Lenker des Jaguars sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.