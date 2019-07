Plochingen (pol)Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Querspange der L 1201 zur B 10 unter einer Brücke einen Motorroller in Brand gesteckt. Ein Zeuge entdeckte das völlig ausgebrannte Fahrzeug am Donnerstagmorgen, gegen zehn Uhr, und verständigte die Polizei. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der Roller zuvor in Plochingen entwendet worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Querspange erbittet der Polizeiposten Plochingen unter Telefon 07153/307-0.