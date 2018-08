Anzeige

Deizisau (pol)Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag erlitten. Um 14.30 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Neckarstraße von der Ortsmitte herkommend in Richtung Altbach unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte der Fahrer zu spät, dass der Wagen vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Instinktiv zog er mit seinem Pkw nach links auf die Abbiegespur zur Esslinger Straße. Ein dort fahrender 52-jähriger Biker musste, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, eine Vollbremsung mit seiner Honda einleiten. Hierbei stürzte der Kradlenker auf die Straße und verletzte sich. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An seiner Maschine entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.