Lennningen (pol) - Am Freitag gegen 17.00 Uhr ist ein 65-jähriger Autofahrer auf der Lenninger Steige in Richtung Hochwang unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Radfahrer unmittelbar vor ihm in einem Kurvenbereich die Lenninger Steige bergaufwärts. Der Pkw-Fahrer konnte den Radfahrer aufgrund des Gegenverkehrs nicht überholen. Diese Situation erkannte ein 25-jähriger Motorradfahrer, welcher hinter den beiden fuhr, zu spät. Obwohl er eine Vollbremsung einleitete und noch auszuweichen versuchte, konnte er den Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern.

Nach Angaben der Polizei schleuderte der Motorradfahrer über das Dach des Fahrzeugs und fiel dann im weiteren Verlauf nach rechts auf die Fahrbahn. Mit mittelschweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrtaugliche Motorrad musste abgeschleppt werden.