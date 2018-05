Anzeige

Wendlingen (pol)Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag in Wendlingen ereignet hat, ist ein 30 Jahre alter Motorradfahrer verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr hatte ein 31-jähriger Opel-Fahrer laut der Polizei die B 313 in Fahrtrichtung Plochingen an der Anschlussstelle Wendlingen verlassen und wollte an der anschließenden Einmündung zur Wertstraße nach links abbiegen. In diesem Moment näherte sich der Motorradfahrer von links und prallte frontal gegen die linke Fahrzeugseite des Vans. Der Biker krachte mit dem Helm gegen die Dachkante des Pkw, kam allerdings nicht zu Fall. Noch ist unklar, wie schwer die Verletzungen des 30-Jährigen sind. Er war ansprechbar und wurde für weitere Untersuchungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von mehreren tausend Euro. Noch nicht abschließend geklärt werden konnte, für wen der Beteiligten die Ampel "Grün" zeigte.