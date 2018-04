Anzeige

Oberboihingen (pol) In der Mörikestraße in Oberboihingen ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 25-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden ist. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem 3er-BMW gegen 21.15 Uhr von der Neckarstraße kommend in Richtung Unterführung der Nürtinger Straße unterwegs und kam in der dortigen Linkskurve auf die Abbiegerspur des Gegenverkehrs. Dort streifte sein Fahrzeug das auf dem Heckträger eines entgegenkommenden VW montierte Fahrrad. In der Folge kollidierte der BMW mit der Mauer der Unterführung und wurde durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort kam er schließlich zum Stillstand. Am Fahrzeug des 49-jährigen VW-Fahrers entstand Schaden in noch unbekannter Höhe. Der BMW, an dem sich die Beschädigungen auf zirka 5000 Euro belaufen, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus konnte der Unfallfahrer entlassen werden. Die Feuerwehr Oberboihingen war mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.