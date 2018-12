Anzeige

Esslingen (pol)Aus bislang noch nicht bekannten Gründen ist es am Samstag um 19.30 Uhr vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Koch-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31 -jährigen türkischen und einem 22 -jährigen somalischen Staatsangehörigen gekommen. In diesem Verlauf schlug der Ältere dem Jüngeren eine zerbrochene Flasche ins Gesicht, wie die Polizei angibt.

Durch Abwehrhandlungen erlitt der 22 -Jährige diverse Schnittverletzungen an den Händen und Unterarmen, die medizinisch versorgt werden mussten. Der 31 -Jährige flüchtete nach der Tat, konnte jedoch im Rahmen der Streife unweit des Tatortes vorläufig festgenommen werden. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.