Esslingen (pol) - Einer Polizeistreife ist am Dienstagabend, um 22.45 Uhr, auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Oberesslingen und Sirnau ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug aufgefallen. In der Dornierstraße wurde das Auto angehalten und der Fahrer, nach Angaben der Polizei, einer Kontrolle unterzogen Hierbei wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, was ein Test bestätigte. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und wurde im Anschluss zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.

