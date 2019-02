Anzeige

Filderstadt/Neuhausen/Kirchheim (pol)Am Samstag haben sich im Landkreis Esslingen mehrere Einbrüche ereignet. Laut Polizei sind Freitagnacht Einbrrecher in die Fleinsbach-Realschule in Filderstadt-Bernhausen eingestiegen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude und brachen mehrere Schränke auf. Ob sie Wertsachen erbeutet haben, steht noch nicht fest.

In einem Wohngebiet in Filderstadt-Sielmingen hebelten die Täter die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten alle Wohnräume. Über die Terrassentür gelangten die Einbrecher in Neuhausen auf den Fildern in ein Einfamilienhaus und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld.

Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten an allen Tatorten die Spuren. In Kirchheim-Jesingen hebelten Kriminelle die Küchentür in der Gemeindehalle auf und stahlen Alkohol.

An einem Wohnwagenanhänger, der im Kirchheimer Industriegebiet Kruichling abgestellt war, versuchte jemand am Samstag gegen 20.15 Uhr, ein Fenster aufzuhebeln. Dabei wurde er jedoch gestört und flüchtete zu Fuß. Laut Zeugen war der Mann dunkel gekleidet, cicra 1,75 m groß, hatte kurze Haare und trug einen Rucksack. Hinweise werden an Das Polizeirevier Kirchheim bittet Zeugen um Hinweise unter Telefonnummer 07021/5010.