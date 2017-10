Anzeige

Esslingen (pol) - Die Polizei in Esslingen hat am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag gleich drei betrunkenen Verkehrsteilnehmern die Führerscheine abgenommen. Gegen 19.30 Uhr kam es, nach Angaben der Polizei, auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke zu einem Unfall ohne Verletzte, als ein 41-jähriger Mann auf eine vor ihm fahrende 51-jährige Autofahrerin auffuhr. Es entstanden etwa 7.000 Euro Schaden. Nachdem die aufnehmenden Polizeibeamten Auffälligkeiten bei dem 41-Jährigen feststellten, wurde bei ihm ein Alkoholwert von knapp 1,5 Promille gemessen. Um 01.55 Uhr benötigte ein weiterer Auto auf der B10 mehrere Fahrstreifen und touchierte bereits leicht die Leitplanken, was einen Zeugen dazu veranlasste, den Notruf zu wählen und einer Streife die Möglichkeit gab, das betreffende Fahrzeug zu kontrollieren. Der 44-jährige Fahrer stand merklich unter Alkoholeinwirkung. Bei ihm wurden gut 1,5 Promille gemessen. Nur kurze Zeit später fuhr in der Neckarstraße ein 19-jähriger Motorradfahrer vor den Augen einer weiteren Streifenwagenbesatzung über eine rote Ampel. Bei der anschließenden Kontrolle wurden über 1,6 Promille festgestellt. Alle drei Fahrer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen.