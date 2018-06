Anzeige

Esslingen (pol) - Ein Gebrauchtwagen im Wert von 24.000 Euro ist in der Zeit von Samstagabend, 20.30 Uhr, bis Montagmorgen, acht Uhr, vom Gelände eines Autohändlers in der Ulmer Straße in Oberesslingen gestohlen worden. Hierbei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen grauen Mazda 6 Kombi. An dem Fahrzeug dürften die Kennzeichen ES-EF 333 angebracht sein. Diese wurden im selben Zeitraum von einem Vorführwagen, der ebenfalls auf dem Betriebsgelände stand, abmontiert. Der Polizeiposten Oberesslingen bittet unter Telefon 0711/3105768-0 um Hinweise zum Verbleib des Wagens.