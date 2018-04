Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst ist es am Dienstagnachmittag im Stadtteil Stetten gekommen. Ein Anwohner hatte nach Polizeiangaben kurz vor 14.45 Uhr zunächst den Rettungsdienst alarmiert, weil ein 45-jähriger Nachbar offenbar medizinische Hilfe benötigte. Als die Rettungskräfte eintrafen, verbarrikadierte sich der Mann in seiner Wohnung im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses in der Harthäuser Straße, fügte sich selbst am Arm Schnittverletzungen mit einem Messer zu und drohte, sich weiter zu verletzen. Auch die Versuche der mit mehreren Streifenwagen angerückten Polizei, den 45-Jährigen zur Aufgabe zu bewegen, scheiterten zunächst. Als der Mann kurz vor 16 Uhr aus seiner Wohnung trat, wurde er von den eingesetzten Beamten festgenommen. Er war zu diesem Zeitpunkt unbewaffnet. Der 45-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Ein Polizeibeamter, der bei der Festnahme durch Schürfungen leicht verletzt worden war, wurde ambulant behandelt. Der Einsatz war um 16.30 Uhr beendet.