Anzeige

Ludwigsburg (dpa/lsw)Mit massiven Tritten auf den Kopf seines Opfers hat ein Mann in Ludwigsburg den Kontrahenten schwer verletzt. Der Verdächtige soll erst aufgehört haben, als ein Passant in der Nacht zum Donnerstag einschritt. Worum sich die beiden Männer stritten, war am Freitag laut Polizei zunächst unklar. Der 31-Jährige kam wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Das 44 Jahre alte Opfer kam in ein Krankenhaus.