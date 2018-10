Anzeige

Wendlingen (pol)Leicht verletzt wurde eine 15 Jahre alte Jugendliche bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße ereignet hat. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Fahrer war laut Polizei gegen 16 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Oberboihingen unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs hielt er zunächst an, um den bevorrechtigten Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn auf dem Zebrastreifen zu ermöglichen. Beim wieder anfahren, übersah er die 15-jährige Jugendliche, die noch von links kommend über den Fußgängerüberweg rannte. Der Wagen erfasste das Mädchen, das dadurch auf die Fahrbahn gestoßen und leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur Untersuchung ins Krankenhaus.