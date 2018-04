20.4.2018 In Bernhausen sind auf einer Kreuzung zwei Lkw zusammengestoßen

Filderstadt-Bernhausen (red)Vermutlich wegen einer Vorfahrtsmissachtung sind am Freitagmittag kurz nach 11.30 Uhr an der Kreuzung Echterdingerstraße / Aicher Straße ein Sattelschlepper und ein Klein-Lkw seitlich kollidiert. Beim Zusammenprall verletzte sich nach Angaben der Polizei der Fahrer des Transporters leicht und musste mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht werden. Über die Höhe des Schadens liegen bisher keine Angaben vor.