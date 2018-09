Anzeige

Dettingen an der Teck (pol) Am Freitagabend ist ein Lkw zwischen Kirchheim-Nabern und Dettingen-Guckenrain nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, hat der Unfall

erhebliche Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr verursacht.

Der voll beladene, fast 40 Tonnen schwere, Lastkraftwagen fuhr gegen 17.30 Uhr in Richtung Dettingen und geriet zunächst in den rechten Grünstreifen. Anschließend rutschte der Auflieger in den

Straßengraben. Während den aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Dettingen bis 19.00 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr Richtung Nabern wurde zeitweise von der Polizei auf dem Radweg an der Unglücksstelle vorbeigeleitet.