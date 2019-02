Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Tabakwaren, Lottolose und Bargeld hat ein Unbekannter entwendet, der von Freitagabend auf Samstagmorgen in einen Kiosk in der Stettener Hauptstraße eingebrochen ist. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut der Polizei über ein vergittertes Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt in den Kiosk und stahl eine Geldkassette sowie Tabakwaren und Lottolose. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte die Geldkassette in Tatortnähe aufgefunden werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.