Leinfelden-Echterdingen (pol)Leichtes Spiel hatte der Einbrecher, der am Montagabend in die Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Dürrlewangweg in Leinfelden eingestiegen ist. Wie die Polizei mitteilte, gelangte der Unbekannte zwischen 20 Uhr und 22.15 Uhr über ein geöffnetes Fenster in die Räume und durchwühlte sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieb er jedoch ohne Beute. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Experten der Kriminalpolizei hinzugezogen.