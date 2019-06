Leinfelden-Echterdingen (pol) Ein Verdächtiger hat sich am Sonntag wenige Stunden nach einem Raub bei der Polizei gestellt und einen gestohlenen Geldbeutel zurückgebracht.

Der 22-Jährige hatte sich am Morgen von einem 48 Jahre alten Taxifahrer von Stuttgart nach Echterdingen fahren lassen. Am Ziel angekommen, stieß der Fahrgast nach einem Gespräch den Fahrer gegen die Brust, so dass dieser ins Taumeln geriet. Anschließend schnappte er sich dessen Geldbörse und rannte davon.

Etwas mehr als drei Stunden nach der Tat stellte sich der junge Mann kurz vor 12.30 Uhr beim Polizeirevier in Filderstadt und übergab den Beamten die Geldbörse. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des Raubes eingeleitet.