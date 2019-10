Leinfelden-Echterdingen(pol) In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Blumhardtstraße im Stadtteil Stetten ist ein Unbekannter am Dienstag eingebrochen. Laut Angaben der Polizei hebelte der Einbrecher zwischen 6.10 Uhr und 18.15 Uhr ein Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchte er die Schränke und Schubladen. Mit Bargeld und Schmuck machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei kamen vor Ort. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.