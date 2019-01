27.01.2019 Ein Auto ist auf der B27 bei Leinfelden-Echterdingen in die Leitplanke gekracht.

Leinfelden-Echterdingen (red)Am Sonntagnachmittag kurz nach 15 Uhr mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf die B27 nach Leinfelden-Echterdingen ausrücken. Zwischen den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen-Süd und Leinfelden-Echterdingen-Mitte war ein Auto auf der linken Fahrspur in die Leitplanken gekracht und der Fahrer konnte sich nach ersten Angaben nicht mehr selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Daher rückten die Feuerwehren aus Leinfelden-Echterdingen und Stetten mit mehreren Fahrzeugen an. Vom Rettungsdienst waren ein Rettungswagen sowie der Notarzt an der Unfallstelle. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über den Standstreifen umgeleitet, es entstand ein kilometerlanger Stau. Die Rettungsgasse war vorbildlich. Angaben zu Verletzten und dem entstandenen Schaden konnte Polizei zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr reinigte die Strasse, da beim Unfall Betriebsmittel ausgelaufen waren.