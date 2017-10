Anzeige

Beuren (pol) - Am Dienstagmorgen hat ein Lastwagenfahrer ein entgegenkommendes Auto gegen eine Steinmauer gedrängt und danach die Flucht ergriffen. Er fuhr gegen sechs Uhr die sogenannte Erkenbrechtsweiler Steige hinauf, als er in einer Rechtskurve zu weit ausholte und etwa zur Hälfte die Fahrspur des Gegenverkehrs benutzte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein in diesem Moment entgegen kommender, 56 Jahre alter Mercedes-Lenker nach rechts ausweichen. Dabei kam er einer Steinmauer zu nahe, mit welcher der Wagen kollidierte. Bei dem Unfall zog sich der Autofahrer leichte Verletzungen zu. Den Schaden an seinem Pkw schätzt die Polizei auf 6000 Euro. Hinweise zum Lkw nimmt die Verkehrspolizei Esslingen unter der Telefon-Nummer 0711/3990-420 entgegen.