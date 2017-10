Anzeige

Neuhausen (pol) - Kurz nach dem Diebstahl mehrerer hundert Kilo Kupferdrähte ist am frühen Donnerstagmorgen ein 24-jähriger Leonberger festgenommen werden. Einer Polizeistreife war gegen vier Uhr in der Esslinger Straße ein Ford Transit aufgefallen, bei dem zwei Männer standen. Als sie das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchtet einer der beiden sofort. Bei der anschließenden Überprüfung des Transporters fanden die Polizeibeamten eine mehrere hundert Kilo schwere Spule mit Kupferdrähten, die die beiden kurz zuvor vom Geländer einer Firma im Industriegebiet Nadelbäumlen gestohlen hatten. Der 24-Jährige wurde laut Polizei festgenommen. Seinem Komplizen gelang trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der neben zahlreichen Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, zunächst die Flucht. Der 24-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen am Donnerstagmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an.