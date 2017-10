Anzeige

Esslingen (pol) - Leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrer bei einem Frontalzusammenstoß am Montagmittag zugezogen. Eine 67-Jährige befuhr, nach Polizeiangaben, kurz vor 14 Uhr mit ihrem VW Polo die Krummenackerstraße von der Stadtmitte herkommend bergauf. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte sie mit ihrem rechten Vorderrad den Bordstein und schrammte mehrere Meter an diesem entlang. Im weiteren Verlauf lenkte sie stark nach links und prallte mit ihrem vorderen linken Fahrzeugeck frontal gegen den entgegenkommenden Mercedes eines 74-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten zur Behandlung in eine Klinik. Die nicht mehr fahrbereiten Wagen mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Krummenackerstraße zeitweise komplett gesperrt werden.