Wernau (pol) - Bei Personen- und Fahrzeugkontrollen anlässlich eines Techno-Festivals im Eisstadion Wernau hat die Polizei im Laufe des Wochenendes mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

Zwischen Veranstaltungsbeginn am Freitag und der Abreise der letzten Besucher in der Nacht zum Sonntag überwachten die Beamten, laut Polizeibericht, die An- und Abfahrtswege und führten Personenkontrollen auf dem Veranstaltungsgelände durch. Dabei stellten sie insgesamt 15 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Bei mehreren Personen sollen Kleinmengen an verbotenen Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt worden sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Bei einem Autofahrer stellten die Beamten fest, dass er unter Einwirkung von Drogen und Alkohol unterwegs war. Ein weiterer Festivalbesucher musste seinen Führerschein abgeben, da er mit deutlich zu viel Alkohol am Steuer saß.

Die Kontrollen wurden unter der Federführung des Polizeireviers Kirchheim durchgeführt. Außerdem waren Kräfte anderer Polizeireviere, der Bereitschaftspolizei und einer Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei beteiligt.