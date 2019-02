Anzeige

Köngen (pol)Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr kam es auf der A 8 von München nach Karlsruhe zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Die Polizei vermutet überhöhtes Tempo als Unfallursache.

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr am Stauende auf den Lkw eines 37-Jährigen auf, der vor ihm noch rollte. Die Fahrer blieben unverletzt. Am Sattelzug des 47-Jährigen entstand Totalschaden, und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Lkw des 37-Jährigen wurde zunächst bis zur Rastanlage Denkendorf abgeschleppt. An den beiden Sattelzügen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 95.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Fahrbahnreinigung waren Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Kirchheim vor Ort. Aufgrund der Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen für vier Stunden gesperrt werden. Dadurch entstand zeitweise ein Rückstau von etwa sieben Kilometern.