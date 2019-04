7.4.2019 Bei einem Unfall an einer Kreuzung in Kirchheim gab es mehrere Verletzte.

Kirchheim Zu einem Verkehrsunfall mit fünf leichtverletzten Personen ist es am Samstag gegen 22:45 Uhr in der Jesinger Straße gekommen, wie die Polizei heute berichtet. Eine 19-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten BMW und kollidierte mit diesem. Durch den erheblichen Aufprall wurden die Unfallverursacherin sowie ihre Mitfahrerinnen im Alter von 13, 15 und 17 Jahren leicht verletzt.

Auch der BMW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von etwa 13.000 Euro.

Die Unfallstelle musste wegen auslaufender Betriebsstoffe von der Feuerwehr gereinigt werden.