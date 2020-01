Kirchheim (pol)In der Nacht zum Freitag ist ein Unbekannter in das Gebäude einer Krankenkasse in der Schöllkopfstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr öffnete der Einbrecher laut Angaben der Polizei gewaltsam eine Gebäudetür und brach im Anschluss im Inneren zwei Lebensmittelautomaten auf. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim zur Höhe des entwendeten Münzgeldes sowie des Gesamtschadens dauern an.