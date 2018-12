Anzeige

Kirchheim (pol)Leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen erlitten, als es vor ein Auto gerannt ist. Der achtjährige Junge stand laut der Polizei gegen 7.30 Uhr zunächst auf dem Gehweg in der Paradiesstraße auf Höhe eines Einkaufszentrums. Zeugenangaben zufolge sei der Junge, ohne auf den Verkehr zu achten, über die Straße in Richtung Postplatz gerannt. Dabei wurde er von dem Seat eines 76-Jährigen erfasst, der von der Stuttgarter Straße herkommend in die Paradiesstraße abgebogen war. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb. Das Kind wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend von seinem Vater in eine Klinik gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.