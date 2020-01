Stationär in Behandlung gekommen ist ein sechsjähriger Junge, nachdem er am Freitagnachmittag in Filderstadt die Schönbuchstraße querte, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Das Kind sprang gegen 17.00 Uhr hinter zwei geparkten Fahrzeugen hervor und stieß gegen einen Pkw Opel Corsa, der von einer 38-jährigen Frau gefahren wurde. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum verbracht. Am Pkw entstand kein Schaden.