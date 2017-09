Anzeige

Ludwigsburg (red) - Die Feuerwehren aus Ludwigsburg und Freiberg am Neckar sind am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Ludwigsburger Weststadt gerufen worden. Die erste Einsatzmeldung, dass sich Personen noch im Gebäude befinden sollen, bestätigte sich nicht. Nach Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr Ludwigsburg brannten Gegenstände auf einem Kaminofen, wodurch eine starke Rauchentwicklung hervorgerufen wurde. Der Brandherd konnte schnell gelöscht werden, sodass es zu keinem größeren Schaden kam.