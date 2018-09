Anzeige

Aichwald (pol)Ein 14 Jahre alter Junge ist laut Polizeibericht am Mittwochabend auf dem Zebrasteifen in der Krummhardter Straße in Aichwald-Schanbach von einem Pkw angefahren und leicht verletzt worden. Demnach war kurz vor 18.30 Uhr ein 43 Jahre alter Mann mit seinem Auto auf der Aichschiesser Straße ortseinwärts unterwegs und verließ den folgenden Kreisverkehr in Richtung Krummhardt. Auf dem unmittelbar nach der Ausfahrt angebrachten Zebrasteifen übersah der 43-Jährige dann den Jugendlichen, der auf seinem Skateboard die Straße überqueren wollte. Der 14-Jährige wurde bei der Kollision auf die Motorhaube aufgeladen und nach vorne auf die Fahrbahn abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten anschließend ins Krankenhaus.