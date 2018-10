Anzeige

Oberboihingen (pol)Mehrere Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 19 und 11.30 Uhr, in das Jugendhaus in der Max-Eyth-Straße eingebrochen. Nachdem sie sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Stehlenswertem, wie die Polizei berichtet. Zudem verzehrten die Einbrecher vorgefundene Lebensmittel, traten Türen ein und versprühten einen Feuerlöscher in den Räumen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf eine Summe von mehreren hundert Euro.