Weilheim/Teck (pol) - Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag, 23.45 Uhr, auf Dienstag, 0.40 Uhr, in ein Wohnhaus in der Carl-Benz-Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster auf der Gebäuderückseite Zutritt zu einer der Wohnungen. Trotz der beiden Hunde in der Wohnung ließ sich der Einbrecher nicht abschrecken und durchsuchte in sämtlichen Räumen die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Anschließend brach er die Wohnungstüre auf und gelangte so ins Treppenhaus und ins Obergeschoss, wo er weitere Räume durchwühlte. Anschließend flüchtete er unerkannt. Was er gestohlen hat, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07021/5010 zu melden.

