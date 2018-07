Anzeige

Wernau (pol)Auf Bargeld hatte es ein noch Unbekannter abgesehen, der am Sonntagmittag in die Gaststätte einer Minigolfanlage im Stadionweg eingedrungen ist. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge nutzte der Unbekannte einen unverschlossen Terrasseneingang um in die Gasträume zu gelangen. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf eine Kasse mit einem geringen Geldbetrag, den er mitgehen ließ. Eine Zeugin konnte den Unbekannten gegen 13 Uhr sehen, wie er über eine Hintertüre die Gaststätte in Richtung Eisstadion verließ und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief bislang erfolglos. Der Dieb wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll schwarze, gewellte und nach hinten gekämmte Haare gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, möglicherweise einer Jeanshose und einem weinroten, kurzen T-Shirt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Kirchheim, Telefon 07021/5010.