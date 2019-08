19.8.2019 In Wernau in der Esslinger Straße brennt es.

19.8.2019 In Wernau in der Esslinger Straße brennt es. Quelle: SDMG

Wernau (pol) Die Polizei meldet einen Brand in Wernau in der Esslinger Straße. Der Alarm ging 18.11 Uhr bei der Feuerwehr ein. Vom Feuer ist eine Reifenfirma betroffen. Mehr in Kürze.