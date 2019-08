Weilheim (pol) In der Zeit von Dienstag, ein Uhr, bis Mittwoch, 16.30 Uhr, ist in eine Gaststätte in der Bissinger Straße eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Hintertür gelangte der Einbrecher, laut Polizei, ins Innere, wo er einen von zwei Geldspielautomaten aufbrach. Der zweite Automat hielt dem Täter stand, an diesem konnten lediglich Hebelspuren entdeckt werden. Außer dem Geld aus dem Automaten nahm der Unbekannte noch einen Receiver sowie eine WLAN-Box mit. Über die Höhe des Diebesguts liegen noch keine Erkenntnisse vor.