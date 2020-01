Nürtingen (pol) In ein Imbisslokal in der Kirchheimer Straße ist ein Unbekannter zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, neun Uhr, eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge drückte der Einbrecher im genannten Zeitraum ein gekipptes Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt zu dem Lokal. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.