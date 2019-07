Filderstadt (pol)Auf eine medizinische Ursache dürfte laut Polizei ein Verkehrsunfall zurückzuführen sein, der sich am Dienstagnachmittag in Bernhausen ereignet hat. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Ford Fusion die Talstraße in Richtung Sielmingen entlang und kollidierte reaktionslos mit einem links geparkten Ford Fiesta. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw mehrere Meter nach hinten geschoben und stieß gegen einen Baum. Der Wagen des 85-Jährigen kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfer fanden den Fahrer bewusstlos im Fahrzeug vor und wählten den Notruf. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Senior vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Beide Pkw, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von rund 18.000 Euro entstanden war, mussten von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden.