Deizisau (pol) In einen Betrieb im Herrenlandweg ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude, durchsuchte dort in einem Umkleideraum die Spinde und hebelte einen Kaffeeautomaten auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Plochingen ermittelt.