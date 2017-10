Anzeige

Esslingen (pol) - Auf dem Gelände einer Baustelle in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen, berichtet die Polizei. Nun werden Zeugen und weitere Hinweise gesucht. Unbekannte hatten in der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, sieben Uhr, ein Fenster des Containers aufgebrochen. Anschließend stahlen sie zahlreiche elektrische Werkzeuge wie Stichsägen, Flex, Bohrhammer, Baulaser, ein Nivelierinstrument samt Stativ und verschiedene Bohrer. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport ihrer Beute dürften die Einbrecher ein Fahrzeug verwendet haben. Hinweise von Zeugen, die im genannten Zeitraum dort verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, nimmt der Polizeiposten Oberesslingen unter der Telefonnummer 0711/3105768-10 entgegen.