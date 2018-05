Anzeige

Esslingen (pol/lh) Ein Mischlingshund ist am Sonntagvormittag in Oberesslingen in eine sogenannte Bärenfalle getreten und an den Vorderpfoten verletzt worden. Der Hundebesitzer war Polizeiangaben zufolge gegen zehn Uhr mit seinem Tier auf dem Pfostenackerweg unterwegs. Auf einem frei zugänglichen Wiesengrundstück geriet er mit den Vorderpfoten in die in einem Busch aufgestellte Schlagfalle. Die Bärenfalle ist eine aus Stahl gefertigte Falle und in der EU verboten. In der Falle befand sich ein Stück Fleisch, das als Köder diente. Zusammen mit einem Bekannten befreite der Besitzer seinen Hund und verständigte die Polizei. Das verletzte Tier wurde zur Versorgung durch die Tierrettung Mittlerer Neckar in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Jagdwilderei eingeleitet.