Esslingen (red) Gegen 10 Uhr kam es in Esslingen an der B10 zu einem Einsatz mit einem Polizeihubschrauber. Grund hierfür waren zwei Ladendiebe, die versuchten über die B 10 vor der Polizei zu fliehen. Der zufällig in der Gegend anwesende Polizeihubschrauber unterstütze die Kollegen bei der Fahnung, wie ein Polizeisprecher angab. Der Einsatz ist mittlerweile beendet.

Stand 12:20 Uhr