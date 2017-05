Plochingen (pol) - In ein Ladengeschäft für Angelzubehör im Bruckenwasen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen worden. Die noch unbekannten Täter versuchten nach Angaben der Polizei zunächst über eine Nebeneingangstür in das Ladengeschäft zu gelangen. Da hier ein Durchkommen in den Verkaufsraum nicht möglich war, verschafften sie sich in der Zeit zwischen 19 Uhr und 16.15 Uhr über eine Toilette, die zu den Büros einer angrenzenden Firma gehört, Zugang zum Geschäft, indem sie ein größeres Loch in die Wand schlugen. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum und die Lagerräume und entwendeten neben zahlreichen Angelrollen auch einen kleinen Tresor, in welchem sich Bargeld und eine größere Anzahl von Angelkarten befanden.

Auch die Kasse am Tresen wurde aufgebrochen und geplündert. Insgesamt dürfte sich der Wert des Diebesgutes nach ersten Erkenntnissen auf weit über zehntausend Euro belaufen. Auch die Höhe des angerichteten Schadens kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07153/3070 zu melden.